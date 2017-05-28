Родственники экс-депутата Садыра Жапарова сообщили, что суд в отношении оппозиционера пройдет в начале июня. Его арест в СИЗО 1 продлили до начала разбирательства уголовного дела в суде.

По словам жены оппозиционера Айгуль Жапаровой, арест ее мужа продлили с 28 мая до начала судебного процесса. Решение приняли негласно.

Это не первое продление срока политика, ранее суд оставил его под заключением с конца апреля до 28 мая.

«Нам сказали, что 7 или 8 июня уже назначат суд. Расследование закончилось, следователи ГКНБ передали все материалы дела в Генпрокуратуру, она проверила и направила дело в суд», — сказала она

Сейчас Садыр Жапаров все еще находится в Следственном изоляторе №1.

Его обвиняют в «Соучастии в преступлении», «Захвате заложников», «Применении насилия в отношении представителя власти», «Хулиганстве» и «Угрозе убийством».

По версии следствия, Жапаров финансировал митинг на Кумторе в 2013 году и приказал митингующим захватить в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева.

Сам Каптагаев заявлял, что претензий к Жапарову не имеет.

Жапаров после четырех лет проживания в Казахстане вернулся в Кыргызстан 25 марта 2017 года, чтобы прийти на допрос в ГКНБ. Его задержали еще на кыргызско-казахской границе и водворили в СИЗО-1 до окончания следствия.

В ответ на арест сотни сторонников политика вышли на митинг к зданию ГКНБ с требованием отпустить его. Власти этого не сделали.

Митинг закончился стычкой демонстрантов с милицией. Правоохранители задержали около сотни человек, которые получили потом административные наказания.

В отношении еще 12 человек, в том числе сына и племянников Жапарова, возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство», «Порча чужого имущества» и «Неповиновение представителю власти».

После заключения под стражу родственников, Жапарова нашли в СИЗО с порезанными рукой и шеей.

Когда его состояние стабилизировалось, Жапаров заявил, что не помнит, почему порезал себя, так как находился в шоковом состоянии.

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