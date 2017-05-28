Следователи проверят действия полиции, которая увезла в отделение 10-летнего мальчика за публичное чтение пьесы Уильяма Шекспира, и мачехи ребенка – она мешала задержанию. Ведомство считает, что в ее действиях могут быть признаки «применения насилия в отношении сотрудников полиции».

Обновлено в 15:30.

Следственный комитет России утверждает, что информация о задержании ребенка, растиражированная в СМИ, была преждевременной.

«Картину произошедшего в ближайшее время установят следователи после проведения комплекса проверочных мероприятий, а также опроса всех участников событий», — сообщает ведомство.

Следователи проверят действия полиции, которая задержала 10-летнего ребенка и увезла его в отделение без сопровождения родителей, и дадут им правовую оценку.

В поведении мачехи комитет увидел признаки «применения насилия в отношении сотрудников полиции». Если это будет доказано, женщине грозит наказание в виде штрафа от двух тысяч рублей до размера заработной платы за 18 месяцев, или, в худшем случае, от ареста на шесть месяцев до пятилетнего срока.

Милиция уже составила на нее протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов.

Ранее российские СМИ писали, что 27 мая милиция принесла свои извинения семье мальчика и аннулировала протокол, выписанный отцу ребенка за «неисполнение родительских обязанностей». Однако уже 28 мая в МВД сказали, что извинения за причиненные неудобства были принесены только мальчику, а протокол, выписанный отцу, все еще в силе.

Инцидент произошел вечером 26 мая в центре Москвы. Полиция задержала 10-летнего мальчика, который читал прохожим пьесу «Гамлет». В его руках была сумка.

Полицейские заподозрили, что мальчик может быть попрошайкой, посадили в машину и увезли в местное ОВД. Мачеха ребенка попыталась помешать задержанию, ей порвали одежду и разбили планшет.

Пресс-служба Министерства внутренних дел также сообщала, что полицейские подумали, что ребенок потерялся, так как ходил от прохожего к прохожему.

По теме: