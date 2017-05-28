Московский суд арестовал четырех уроженцев из Центральной Азии на два месяца. Следователи считают, что они готовили теракты на объектах транспортной структуры российской столицы.

Московский суд арестовал на два месяца четверых фигурантов дела о подготовке терактов в столице. За это время следователи должны закончить расследование.

Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева, Абдушукура Гулмирзаева и Магомеда Давудова арестовали 25 мая в Ново-Переделкино. В квартире подозреваемых силовики обнаружили обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, а также экстремистскую литературу.

Власти считают, мужчины осуществляли подготовку терактов с использованием самодельных взрывных устройств на объектах транспортной инфраструктуры Москвы.

Задержанный Абдушукур Гулмирзаев на допросе признался, что Мухаммадюсуф Ашуров готовил теракт. По словам Гулмирзаева, Ашуров постоянно общался с кем-то из Сирии.

Российские спецслужбы уверены, что руководство задержанными осуществлялось из Сирии. После совершения теракта задержанные планировали выехать туда для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское Государство».

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