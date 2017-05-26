Уроженцам Кыргызстана, братьям Акраму и Аброру Азимовым, предъявили обвинения по делу о теракте в Санкт-Петербургском метро.

Российские следователи предъявили обвинения братьям Акраму и Аброру Азимовым. По словам адвоката Азимовых, их обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса России — «Терроризм» и «Хранение оружия и взрывчатки».

Федеральная служба безопасности России задержала Аброра Азимова в Подмосковье 17 апреля 2017 года. Следствие утверждает, что он был организатором теракта в Петербурге и подготовил террориста-смертника Акбаржона Жалилова. По их словам, при задержании у него обнаружили пистолет.

Однако следственный комитет России заявлял, что Азимов — лишь соучастник теракта. Сам Аброр отрицает, что организовывал теракт, и не признает свою вину.

«Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое», — заявил он.

Также российские спецслужбы задержали брата Аброра, Акрама Азимова. Его обвиняли в финансировании теракта. Братьев арестовали на несколько месяцев и лишили российского гражданства.

В апреле 2017 года в одном из вагонов метро в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Бомба взорвалась между станциями «Сенная Площадь» и «Технологический институт», погибли 16 человек, более 50 пострадали.

Следственный комитет считает, что бомбу взорвал еще один уроженец Кыргызстана Акбаржон Жалилов.

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