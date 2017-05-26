Двух кыргызстанских режиссеров пригласили в кинолагерь в Южной Корее в рамках международного кинофестиваля «BIKY».

Кыргызских режиссеров Тимура Искакова и Батыркана Ильясова пригласили в кинолагерь в Южную Корею. Мероприятие продлится с 12 по 18 июня в городе Пусан.

В течение недели режиссеры будут снимать свои короткометражные фильмы под руководством профессионалов. Свои работы Искаков и Ильясов покажут на международном детско-юношеском фестивале «BIKY», в рамках которого и организовали кинолагерь.

Фильм Тимура Искакова:

«Когда я услышал, что меня пригласили, я обрадовался, ведь это большое событие, куда приедут режиссеры из 30 стран. Это первое мероприятие такого масштаба, которое я посещу. Пока не знаю, будем ли мы снимать то, что нам скажут, или сможем сделать что-то свое», — сказал Искаков в интервью Kloop.kg.

Фестиваль «BIKY» проходит ежегодно с 2005 года с целью обучить режиссуре детей и подростков младше 18 лет. Организаторы фестиваля также хотят дать возможность молодым режиссерам познакомиться друг из другом и сотрудничать в дальнейшем.

Молодых людей пригласили после победы в Республиканском фестивале «Карек». 14-летний Батыркан Ильясов выиграл главный приз в номинации «Лучшая анимация» за фильм «Соседи». Тимур Искаков победил в номинации «Лучший фильм».

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