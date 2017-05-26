Столичный ТЭЦ выдаст на утилизацию 618,6 тонн радиоактивного угля. Утилизировать уголь должны до 1 июля 2017 года.

Бишкекская ТЭЦ готова отдать на утилизацию радиоактивный уголь. Пресс-служба «Электрических станций» сообщила, что «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» выделил участок для его захоронения.

Всего на утилизацию пойдет 618,6 тонн радиоактивного угля. Согласно постановлению правительства от 10 мая 2017 года, Министерство чрезвычайных ситуаций должно вывезти и захоронить уголь до 1 июля 2017 года.

Ранее на заседании парламента сообщалось, что уголь до сих пор хранят на ТЭЦ в качестве вещественного доказательства.

Радиоактивный уголь завезли в Кыргызстан из Казахстана в сентябре 2011 года. Его радиационный фон превышал норму в восемь-девять раз.

Привезенное топливо успели использовать в некоторых школах Чуйской области и завезли на бишкекский ТЭЦ. Эту информацию позже подтвердила Генеральная прокуратура.

По словам главы администрации села Кошой Чуйской области, дети стали болеть из-за использования опасного топлива.

Генпрокуратура возбудила уголовные дела на чиновников, ответственных за покупку угля. В числе обвиняемых были и бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев и экс-гендиректор «Электрических станций» Аман Тентиев.

Однако Первомайский районный суд в июле 2012 года признал всех обвиняемых невиновными. Суд постановил, что в действиях обвиняемых «нет состава преступления» — он посчитал, что радиоактивный уголь был завезен «случайно», и вынес оправдательный приговор.

Независимый эксперт в сфере энергетики Расул Умбеталиев, который был одним из свидетелей по этому делу, считает приговор несправедливым — по его мнению, радиоактивный уголь закупили преднамеренно.

Султан Кайназаров, бывший пресс-секретарь правительства, заявлял в феврале 2012 года, что уголь завезли по поддельным документам.

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