В Кыргызстане 9 апреля состоялось награждение личного состава, принявшего участие в миротворческой миссии ОДКБ во время январских событий в Казахстане.

Кыргызские военнослужащие прибыли в Казахстан 7 января, там они охраняли стратегический объект ТЭЦ-2 в Алматы. А 14 января они вернулись домой.

Теперь их наградили подарками от имени президента Садыра Жапарова.

А министр обороны, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов отметил, что у военнослужащих был «высокий уровень боевой подготовки и воинской дисциплины при выполнении поставленных задач в Казахстане».

Протесты в Казахстане и ввод войск ОДКБ

Протесты в Казахстане начались 2 января на западе страны в городе Жанаозен. Там жители возмутились ростом цен на сжиженный газ и вышли на мирный протест. Через несколько дней на митинги вышли жители и ряда других городов, а экономические требования переросли в политические.

Протестующие стали требовать отставки действующей власти и снятия неприкосновенности с первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В итоге в ночь с 4 на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Но протесты не прекратились, а вовсе переросли в вооруженные столкновения с силовиками в некоторых городах. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где столкновения сопровождались погромами.

На фоне непрекращающихся протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих «террористами». Тогда же он обратился к лидерам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой оказать помощь для «преодоления террористической угрозы».

В ночь на 6 января премьер-министр Армении и председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ в этом году Никол Пашинян сообщил, что организация направит свои миротворческие силы в Казахстан.

Кыргызстан отправил в Казахстан свои военные силы после одобрения Жогорку Кенеша и президента Садыра Жапарова. По информации минобороны, в соседнюю страну отправили 150 военных, 8 единиц бронетехники и 11 автомобилей.

Кыргызские военнослужащие прибыли в Казахстан 7 января, там они охраняли стратегический объект ТЭЦ-2 в Алматы.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о завершении основной миссии миротворцев ОДКБ. По его словам, ситуация во всех регионах страны стабильная, а вывод контингента ОДКБ займет не более 10 дней. 14 января кыргызстанские военнослужащие вернулись домой.