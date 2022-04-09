С 1 апреля в Токтогульском водохранилище наблюдается постепенное повышение объема воды. По данным ОАО «Электрические станции» на 8 апреля он составляет 7,917 млрд кубов.

Среднесуточный приток воды составляет 269 кубометров в секунду против расхода воды в объеме 135 куб/с. За сутки объем воды вырос на 11,56 миллионов кубометров.

Ранее председатель Кабмина Акылбек Жапаров во время визита Токтогульской ГЭС в марте поручал к 1 апреля выйти на объем не менее 8 млрд кубометров. Однако по данным в ОАО «Электрические станции» объём воды на 1 апреля составил 7,849 млрд кубометров.

В 2021 году Кыргызстан столкнулся с масштабным энергокризисом. Среди основных причин власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище — главном источнике электроэнергии в стране — наблюдается низкий уровень воды.

Президент Садыр Жапаров несколько раз говорил, что выйти из энергокризиса страна планирует лишь к 2024-2025 году.