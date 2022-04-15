Кыргызстан продолжит импортировать электроэнергию из соседних стран в целях экономии воды в Токтогульском водохранилище. Об этом 15 апреля на заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» сообщил замминистра энергетики Тилек Айталиев.

Он отметил, что в 2021-2022 годах из-за энергокризиса импортировали электроэнергию из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. По его словам, если бы эти меры не были предприняты, то уровень воды в водохранилище достиг бы критической точки и ГЭС не смогла бы дальше вырабатывать электроэнергию.

«В этому году мы продолжим проводить работы по экономии воды. Договоры на импорт электроэнергии уже составили с Туркменистаном», — сказал Тилек Айталиев.

Айталиев отметил, что объем мощности Бишкекской ТЭЦ увеличился. По его словам, каждый год зимой ТЭЦ работала при мощности до 360 мегаватт, а в 2021 году выработала 450 мегаватт электроэнергии.

«Ежегодно ТЭЦ Бишкека вырабатывала 1,2-1,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. В прошлом году году выработала 2,1 миллиарда киловатт-часов. Основной целью этого было сэкономить воду [в Токтогульском водохранилище]», – сказал он.

По его словам, на сегодня объем воды в Токтогульском водохранилище составляет 8,1 миллиарда кубометров.

«Осенью прошлого года было тревожное положение из-за объема воды в Токтогульском водохранилище. Разница по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составила 2,9 миллиарда кубометров. Сейчас она сокращена до 0,4 миллиарда кубометров. Благодаря оптимизации общего режима работы энергетической сферы это стало возможным», — сказал Айталиев.

Айталиев добавил, что на сегодняшний день в стране нет систематических отключений и ситуация стабильная.

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