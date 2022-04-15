Президент Садыр Жапаров 15 апреля подписал закон «О государственных закупках», который позволяет компаниям с госдолей 50% и более не проводить тендеры на сайте госзакупок. Об этом сообщили в пресс-службе главы страны.

В администрации Жапарова пояснили, что закон упрощает процедуру госзакупок и минимизирует коррупционные проявления.

«Предусматривается осуществление закупок 4 методами, такими как неограниченный, ограниченный, запрос котировок и метод из одного источника», — говорится на сайте президента.

Также сообщается, что этот закон не регулирует закупки муниципальными предприятиями, акционерными обществами, в которых госдоля составляет 50% и более. Под исключения закона также подпадают дочерние предприятия этих компаний.

Риски закона

Жапаров подписал новый закон о госзакупках, несмотря на то, что гражданское общество призывало этого не делать. В своем обращении активисты объясняли, что принятие документа грозит увеличением коррупции, снижением госконтроля за предприятиями и компаниями с госдолей.

Кроме этого, среди минусов активисты выделили непрозрачные и закрытые закупки, а также снижение доверия со стороны бизнеса.

Законопроект также нарушает нормы договора ЕАЭС об обеспечении информационной открытости и прозрачности закупок, предоставлении национального режима в сфере закупок, развитии конкуренции и противодействии коррупции. Гражданские активисты также заявили, что принятие закона может запустить «эффект домино и привести к краху систему государственных закупок».

Госзакупки, еще до принятия этого закона, считались «коррупционным раем». Так, журналисты «Клоопа» в 2021 году выяснили, что большая часть информации о проводимых открытых тендерах остается недоступной, несмотря на то, что все гостендеры проходят через портал госзакупок.

Журналисты пришли к выводу, что госучреждения расходуют бюджетные средства непрозрачно, а надзорные органы годами закрывают на это глаза.