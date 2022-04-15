Глава Министерства финансов Джанет Йеллен 13 апреля на брифинге в Вашингтоне заявила, что страны, сохранившие связи с Россией, несмотря на ее войну с Украиной, рискуют быть изолированными от мировой экономики. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Она добавила, что это может стать знаком для стран, которые все еще сохраняют нейтралитет в этом вопросе.

Йеллен также добавила, что США также призвали Китай, который считается партнером России, не оказывать существенной помощи этой стране и не предпринимать действий, чтобы ослабить санкции.

Кыргызстан одна из стран, которая все еще придерживается нейтральной позиции в войне России с Украиной. Об этом говорил лично президент Садыр Жапаров, выступая в парламенте 9 марта 2022 года.

«Мы – маленькая страна, у нас не хватит влияния остановить конфликт, поэтому мы должны занимать нейтральную позицию», — сказал тогда Жапаров.

Такую же позицию позже выразил и глава Кабинета министров Акылбек Жапаров. 24 марта на заседании Кабмина он сказал, что страна будет придерживается нейтралитета и приложит «все усилия, чтобы прекратить эту братоубийственную войну». Кроме этого, ранее Кыргызстан проголосовал против по резолюции ООН о приостановке членства России в Совете по правам человека.

Однако посол Украины в Кыргызстане Валерию Жовтенко 14 апреля на пресс-конференции со СМИ сказал, что не согласен с высказываниями, что «Кыргызстан – небольшая страна и не может ни на что повлиять».

«Во многих других государствах Азии и Европы есть страны и с меньшим населением. Например, в Ирландии или Дании проживают меньше трех миллионов человек. Поэтому Кыргызстан не маленькое государство», — сказал журналистам Жовтенко.

Посол добавил, что ему также не удалось встретиться с главой МЧС Бообеком Ажикеевым по вопросу отправки гуманитарной помощи в Украину.