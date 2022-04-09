Представители гражданского общества просят президента Садыра Жапарова не поддерживать, ранее принятый Жогорку Кенешем законопроект «О государственных закупках», который позволит госкомпаниям не проводить тендеры на портале госзакупок. Об этом они сообщили в своем обращении к главе государства.

Согласно проекту закона, под исключения попадают акционерные общества, где 50% акций и более принадлежат государству.

В обращении говорится, что выведение акционерных обществ (АО) и государственных/муниципальных предприятий (ГП/МП) из-под действия закона о госзакупках грозит увеличением коррупции, снижением госконтроля за деятельностью АО и ГП/МП и неэффективным использованием налогов, непрозрачными и закрытыми закупки, а также снижением доверия со стороны бизнеса и гражданского общества. Законопроект также нарушает нормы договора ЕАЭС об обеспечении информационной открытости и прозрачности закупок, предоставлении национального режима в сфере закупок, развитии конкуренции и противодействии коррупции.

По данным гражданского общества, ежегодный объем закупок, проводимый АО и ГП/МП достигает порядка 25,3 млрд. сомов, то есть 38,5 процентов общего объема госзакупок в стране. А действующий закон позволяет акционерным обществам проводить закупки прозрачно.

«Экономия средств от проведения прозрачных и открытых закупок в 2021 году среди акционерных обществ составила 3 млрд. сомов. На сегодняшний день, действующий портал госзакупок (http://zakupki.gov.kg/) обеспечивает открытость и прозрачность, так как является единственной точкой доступа к информации о проводимых закупках, от плана закупок до заключения договоров», — сказано в тексте.

Гражданское общество считает, что парламент данным законопроектом может запустить «эффект домино и привести к краху систему государственных закупок».

Под обращением подписались общественные деятели, правозащитники, юристы и журналисты:

ОО «Партнерская группа Прецедент» — Ильяна Жедигерова;

ОО «АПГИ» — Бакыт Сатыбеков;

ОБФ «Первый детский хоспис» — Ольга Труханова;

ОФ «Помогать легко» — Динара Аляева;

Гражданская активистка Рита Карасартова;

ОЮЛ Ассоциация «Смарт Жаран» — Эркина Убышева

ОО «Психическое здоровье и общество» — Бурул Макенбаева;

ОФ «Клооп Медиа» — Анна Капушенко;

ОФ «Гражданские инициативы» — Динара Ошурахунова;

Ассоциация «Сеть Снижения Вреда» — Мадина Токтогулова;

ОО «Социум» — Батма Эстебесова;

ОФ «Вместе против рака» — Гульмира Абдыразакова;

ОФ «Эргене» – Тынара Касымалиева;

ОО «Психическое общество и здоровье» — Лиля Пантелеева;

Национальная неправительственная организация «Кыргызский Альянс планирования семьи» в 5-ти регионах КР – Бактыгуль Бозгорпоева;

СПИД фонд Восток-Запад в КР — Наталья Шумская;

Коалиция за бюджетную адвокацию в Кыргызстане (свыше 50 ОГО);

Ассоциация снижения вреда (6 ОГО);

Союз пациентстких сообществ в КР (8 ОГО);

Ассоциация паллиативной помощи (4 ОГО).

Государственные закупки, еще до принятия парламентом этого законопроекта, считались «коррупционным раем». Журналисты «Клоопа» в 2021 году выяснили, что большая часть информации о проводимых открытых тендерах остается недоступной, несмотря на то, что все гостендеры проходят через портал госзакупок.

Журналисты пришли к выводу, что госучреждения расходуют бюджетные средства непрозрачно, а надзорные органы годами закрывают на это глаза.