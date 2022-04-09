9 апреля на кыргызско-казахской границе пресекли попытку провоза 23,5 кг наркотиков. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе ПС ГКНБ.

По их данным, на КПП «Кен-Булун» в передней части прицепа грузового автомобиля кыргызстанца пограничники обнаружили два тайника, в которых были 24 брикета обернутые фольгой.

«Брикеты были залиты солидолом. При вскрытии, в них было обнаружено наркотическое вещество коричневого цвета со специфическим запахом — предварительно афганский чарз», – уточнили в Погранслужбе.

Мужчину и наркотические средства передали сотрудникам компетентных органов.