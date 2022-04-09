Айсулуу Кудайбердиева

Первомайский районный суд Бишкека прекратил дело о мелком хулиганстве в отношении активистки Айсулуу Кудайбердиевой. Об этом «Клоопу» сообщил ее адвокат Бакыт Автандил.

Ранее фотожурналист Игорь Коваленко обвинил Кудайбердиеву в нарушении общественного порядка, заявив что активистка напала на него во время митинга у российского посольства 28 марта и ударила объектив его камеры.

«Этот случай был во время мирного митинга, 28 февраля, возле российского посольства. На самом же деле мне даже смешно от этого заявления. Смешно в первую очередь от того, что вдвое больше меня мужчина сначала сам толкает меня, выражаясь нецензурно, посылая на три буквы, куда отправляли русский военный корабль, а потом чуть ли не плача пишет завлечение на меня», — описывала конфликт Кудайбердиева.

Игорь Коваленко

По словам юриста, несмотря на то, что Коваленко позже отозвал свое заявление суд сначала отказался прекратить дело из-за вступивших в силу новых кодексов.

«В суде нам удалось доказать, что в ее действиях не было состава правонарушения», – рассказал он.

Что известно об Айсулуу Кудайбердиевой?

Айсулуу Кудайбердиева — помощница политика Равшана Джеенбекова. Кроме этого, она не раз выходила на мирные митинги #REакция против коррупции и криминала во власти.

С сентября прошлого года ее периодически вызывали на допросы в ГКНБ.

Позже выяснилось, что в отношении Айсулуу Кудайбердиевой возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы.

Ранее она сообщила СМИ, что обвинение касается четырехкратного пересечения ею границы Кыргызстана и Таджикистана в 2019 году.

«Я пересекала ее наземным путем, через официальные пункты пропуска», — говорила девушка.