Полномасштабное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, продолжается.

«Медуза», со ссылкой на главу администрации Донецкой области, сообщила о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске, в результате которого погибло 52 человека. Среди них пятеро – дети. Удар был нанесен утром 8 апреля.

В Больницы доставили более 100 раненых, 16 из которых дети. Но власти предполагают, что не все обратились за медицинской помощью.

В ООН назвали удар по Краматорску грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека и заявил, что виновные должны понести наказание.

В ООН также призвали расследовать этот инцидент, отметив, что в последние два дня на станции и возле вокзала было много гражданских лиц, которые пытались выехать из зоны боевых действий.

«Особую обеспокоенность вызывают сообщения о том, что при обстреле в Краматорске пострадали самые уязвимые, в частности дети, женщины, пожилые люди и люди с инвалидностью», – добавил Координатор ООН по кризисной ситуации в этой стране Амин Авад.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска совершили удар по Краматорску ракетой «Точка У».

«Не имея сил и смелости противостоять нам на поле боя, они уничтожают гражданское население», – говорится в публикации главы Украины.

В Минобороны РФ опровергают свою причастность к удару по вокзалу в Донецкой области, назвав это «очередной провокацией украинских националистов».

«Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских вооруженных сил не было и не планировалось. Особо подчеркнем – тактические ракеты “Точка-У”, обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска и опубликованы очевидцами, применяются только украинскими вооруженными силами», — утверждают в ведомстве.

8 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Гегер посетили Бучу в Киевской области, где произошло массовое жестокое убийство мирных жителей.

«Здесь произошло невообразимое. Мы увидели жестокое лицо армии Путина, мы увидели безразличие и хладнокровность, с которым они проводили оккупацию города. Здесь мы увидели как разбилась вдребезги наша человечность… Весь мир скорбит вместе с жителями Бучи», – отметила глава Еврокомиссии, добавив что Евросоюз намерен выделить Украине дополнительно 500 миллионов евро на военную поддержку.

Она также заявила, что ЕС готовит 6-пакет санкций против России.

По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, в городе, со дня вторжения российских войск, погибло порядка 5 000 мирных жителей.

«Мариуполь – это «Буча», умноженная на сто», – подчеркнул он.

Между тем русская служба Би-би-си сообщила о передаче Словакией Украине зенитно-ракетного комплекса С-300 советского производства. Хотя еще в середине марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва «не позволит» передавать Украине советские системы противовоздушной обороны С-300, поскольку считает это незаконным.