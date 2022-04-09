В ЦИК со ссылкой на ГКНБ «Клоопу» сообщили, что дипломы о высшем образовании депутатов Фархата Исмаилова и (фракция «Ата-Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс») — поддельные.

Там напомнили, что по закону депутатом Жогорку Кенеша может быть избран кыргызстанец, достигший на день выборов 25 лет и имеющий высшее образование.

«Центральная избирательная комиссия, по итогам рассмотрения представленных материалов вместе с Министерством образования, примет соответствующее решение согласно законодательству», — отметили в ЦИК.

Политики отрицают заявление ГКНБ

Фарходбек Алимжанов

Депутат Фарходбек Алимджанов опроверг информацию ГКНБ якобы о его поддельном дипломе о высшем образовании.

Он сообщил, что окончил факультет экономики ОшГУ в 2016 году, а в 2018 получил степень магистра в Академии Государственного управления при президенте по направлению «Государственное и муниципальное управление».

«При защите моего диплома была очень плодотворная дискуссия с преподавателями вокруг моей дипломной темы, что до сих пор преподаватели в ОшГУ помнят мою защиту», — говорится в его публикации на Facebook.

Фархад Исмаилов

Депутат Фархат Исмаилов также отрицает заявление ГКНБ.

В разговоре с «Азаттыком» парламентарий отметил, что «это должно быть ошибкой», добавив, что у него с документами все в порядке.

Фархат Исмаилов до депутатства был замдиректора управделами парламента. Известен как бизнесмен. А еще он брат Нурбека Исмаилова, ошского чиновника-бойца, который нападал ранее на журналистов.

Исмаилов — глава ООО «Алай Инвест» и охранного агентства «Ай-Балта». Нурбек Исмаилов баллотировался от этой же партии, но в Ошский горкенеш, а потом от мандата отказался и вернулся на директорскую должность в «Ош Тазалык».

Фархад Алимжанов был известен, как глава благотворительного фонда имени своего отца Айбека Алимжанова. На прошлогодних выборах баллотировался от «Бир Бол».

«Фальшивые дипломы»

Ранее 14 марта в ГКНБ сообщили о начале проверки дипломов у госслужащих и наличия у них двойного гражданства. Ее ведут по поручению президента Садыра Жапарова.

Под подозрение Госкомитета об использовании поддельных дипломов попали четыре депутата парламента, мэр и вице-мэр неких городов, а также один бывший мэр. Кроме этого, спецслужбы проверят 12 госслужащих на наличие иностранного гражданства.

По данным ГКНБ, наибольшее количество попавших под подозрение выданных дипломов в Кыргызском национальном университете им. Баласагына – 28. В Кыргызском национальном аграрном университете проверяют 11 выданных дипломов, а в университете имени Арабаева и Госакадемии физкультуры проверяют по пять дипломов.

Кроме столичных университетов, ГКНБ проверяет вузы в Оше, Чуйской, Джалал-Абадской и Иссык-Кульской областях. Университетов с иностранным участием, таких как КРСУ, АУЦА и «Манас», в списке проверяемых дипломов нет.