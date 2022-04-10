10 апреля в трех городах и 13 селах проходят выборы депутатов в местные кенеши. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

По данным ЦИК, выборы пройдут в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях.

В выборах участвуют 1318 кандидатов, из них только 336 – получат мандат.

«В трех городских кенешах всего 93 депутатских мандата. На участие в выборах зарегистрированы 827 кандидатов от 13 партий.

В 13 айылных кенешах общее количество депутатских мандатов – 243, из них для женщин в округах зарезервировано 96 мандатов. Для участия на выборах депутатов в 13 айылных кенешах зарегистрирован 491 кандидат, из них 160 женщин-кандидатов», – уточнили в ЦИК.