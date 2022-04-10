Полномасштабное военное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, продолжается.

«Би-би-си русская служба», со ссылкой на президента Владимира Зеленского, сообщила об «ожидающейся решающей битве на востоке» Украины.

По словам главы Украины, главные события войны будут происходить около Харькова, в восточных областях и на юге Украины, в частности, в Запорожской и Херсонской областях

«К сожалению, мы видим подготовку к важному, кто-то говорит решающему, бою на востоке нашего государства. Мне сложно сказать и я не хочу брать на себя ответственность относительно прогнозов. Я могу брать на себя ответственность по защите нашего государства», — сказал он.

Зеленский также отметил, что многое зависит от того, «выстоит ли Мариуполь», который окружили 10 000 российских военных. По мнению президента, российские войска не пойдут на Восток, если Мариуполь удасться удержать.

В преддверии ожидаемого наступления российских войск на востоке Украины верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросюза увеличить поставки оружия Киеву, отметив, что санкции против России «не решат проблему битвы на Донбассе».

9 апреля в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он провел переговоры с Зеленским и пообещал предоставить Киеву дополнительно 120 единиц бронетехники и новые противокорабельные ракетные системы.

Украинцы также получат поддержку на суммуу более 9 млрд евро, которую удалось собрать в ходе благотворительной акции Stand Up For Ukraine. Мероприятие, в честь благотворительной акции прошло 9 апреля в Варшаве. В нем приняли участие многочисленные западные политики, общественные деятели, артисты и граждане.

«Медуза», со ссылкой на вице-премьера Украины Ирины Верещук, сообщила об обмене пленными с Россией, который состоялся 9 апреля. По словам Верещук, это уже третий обмен, в результате последнего Украине передали 26 человек — 12 военных и 14 гражданских.

The Washington Post со ссылкой на канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщил, что Канада отправит в Европу несколько чартерных рейсов, чтобы забрать часть украинских беженцев.

Conflict Intelligence Team сообщил, что удар по вокзалу в Краматорске могли нанести с территории подконтрольного ДНР Шахтерска. Из-за удара погибли 52 человека, в том числе пять детей. Всего с начала вторжения, по данным Генпрокуратуры Украины, погибли 177 детей.

Вокзал в Краматорске

Россия, по словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, получила 14 моряков с судна «Азов Конкорд».

Позже, Москалькова рассказала об «обмене дальнобойщиками», в результате которого «вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси».

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что уходя российские войска минируют в оккупированных городах машины, квартиры и даже домашнюю технику. По его словам, погиб мужчина, багажник машины которого был заминирован.