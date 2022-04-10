9 апреля в Женеве заместитель председателя Кабмина Эдиль Байсалов встретился и обсудил вопросы сотрудничества с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Во время встречи Байсалов рассказал ей о том, что Кыргызстан стал ответственным участником международного сообщества за годы независимости и построил правовое, демократическое государство. Он также отметил, что сегодня в республике «установлена демократическая и полностью легитимная власть».

«Наш народ не терпит несправедливости и ставит свободу выше материальных ценностей. В результате нашей борьбы, мы смогли добиться проведения в стране честных и прозрачных выборов», — сказал он.

Бачелет же заверила, что продолжит поддерживать обеспечение прав человека в Кыргызстане и одобрила инициативу Кабмина о повышении статуса омбудсмена в республике.

Кыргызстан, свобода слова и демократия

В феврале исследовательское и аналитическое подразделение Economist Group – The Economist Intelligence Unit – впервые причислило Кыргызстан к авторитарным странам.

По уровню авторитаризма Кыргызстан попал в одну группу с Казахстаном, Россией и африканскими странами Алжир, Нигер и Мали.

Ранее Глобальный альянс гражданского общества CIVICUS также в своем ежегодном отчете отметил, что Кыргызстан стал более авторитарным при новом президенте Садыре Жапарове. Однако в пресс-службе Жапарова заявили, что реформы «по усилению ответственности властей никак нельзя ставить в один ряд с понятием авторитаризма».

До этого международные правозащитные организации также высказывали свои опасения в том, что в Кыргызстане устанавливается авторитарный режим управления. Неправительственная организация Freedom House опубликовала свой доклад, в котором впервые за последние 11 лет включила Кыргызстан в категорию несвободных стран.

«Статус Кыргызстана снизился с “частично свободного” до “несвободного”, потому что последствия глубоко несовершенных парламентских выборов сопровождались серьезным политическим насилием и запугиванием, и завершились тем, что власть захватил лидер националистов и осужденный преступник, освобожденный из тюрьмы сторонниками», – сообщили правозащитники в отчете.