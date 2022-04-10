Милиция задержала мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Свердловского района. Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека

По словам пострадавшего, задержанный, прикрываясь именем президента Садыра Жапарова, завладел крупной суммой денег.

Пострадавший рассказал милиции, что задержанный утверждал о наличии личных связей с президентом Садыром Жапаровым. Этот мужчина получил от пострадавшего $44 000 для приобретения участка на рынке Сары-Озон, но скрылся, получив деньги.

Это далеко не первый случай, когда люди прикрываются родством или связями с Садыром Жапаровым или главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Администрация президента призывала не верить таким людям.

Буквально в феврале 2022 года ГКНБ задержал очередных лже-родственников Жапарова и Ташиева. Задержанные запугивали должностных лиц Гостаможни и налоговой службы, покровительствовали отдельным компаниям, перевозившим грузы через госграницу.