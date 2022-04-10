Мукомолы Казахстана просят ограничить экспорт пшеницы из-за ее дефицита и подорожания на внутреннем рынке, а также провести инвентаризацию запасов.

По словам вице-президента Союза зернопереработчиков Талгатбека Алихана, цены на внутреннем рынке раньше сдерживались за счет ввоза более дешевой российской пшеницы. Однако, когда Россия полностью закрыла экспорт зерна, мельницы в Казахстане начали останавливаться. Он также подчеркнул, что цены на муку, в связи с отсутствием зерна на рынке, сильно подорожают.

1 апреля правительство Казахстана приняло решение о введении ограничения на экспорт зерна в объеме 1 млн тонн и муки – 300 тыс.тонн до 1 июня. Однако не исключена возможность как продления, так досрочной отмены срока в зависимости от ситуации на мировых рынках пшеницы и муки.

Импорт пшеницы из Казахстана

Основные поставщики пшеницы в Кыргызстан – это Россия и Казахстан. Они осуществляют более 90 процентов поставок.

Как сообщает akchabar, в 2021 году Кыргызстан увеличил поставки всех зерновых по сравнению с 2020-м. Импорт пшеницы вырос на 29.65%, кукурузы — на 72.7%, в 67.5 раза увеличился импорт ячменя.

В прошлом году из-за засухи и недостатка поливной воды урожай пшеницы в Кыргызстане сократился на 41,4%, ячменя – на 58%. В связи с этим, цена на зерно поднялась почти на 40%.

Если в 2020 году Кыргызстан заплатил за весь объем импорта пшеницы 2 млрд 707.2 млн сомов, то в 2021-м эта сумма увеличилась до 4 млрд 356.5 млн сомов.

Запрет России на экспорт пшеницы

11 марта Россия ввела запрет на экспорт зерновых культур в страны ЕАЭС «для защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений». Оно должно было действовать до 31 августа этого года. На такие действия страна пошла после того, как в отношении России ряд стран ввели серьезные экономические и технологические санкции из-за вторжения российских войск в Украину.

После этого у кыргызстанцев возникло опасение, что скоро начнется дефицит этих продуктов, так как большую часть из них Кыргызстан импортирует из России. Но министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков заверил, что запрет не вызывает опасений для продовольственной безопасности страны.

Позже, 1 апреля правительство России сняло запрет на вывоз семян пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в страны ЕАЭС. Экспорт этих продуктов возможен при наличии разрешения, выданного Министерством сельского хозяйства России. Однако в Торговом представительстве России в Кыргызстане пояснили, что власти России пока не разработали механизм выдачи разрешений.