Туркменских спортсменов, приехавших в Бишкек для участия в отборочном турнире Кубка Азии – 2022 по футзалу, заперли в отеле. Членам сборной разрешают выходить из здания только для участия на соревнованиях. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает Turkmen.news.

«По одной из версий, власти Туркменистана опасаются, что спортсмены могут заразиться COVID-19 и привезти инфекцию на родину», — пишет издание.

Туркменистан за два года пандемии так и не признал проникновения коронавируса в страну.

Туркменское СМИ предполагает, что есть и другая причина не выпускать в Бишкек туркменских спортсменов.

«По другой версии, власти считают, что Кыргызстан, за постсоветскую историю переживший свержение трех президентов, — не лучшая страна для свободных прогулок граждан Туркменистана. Возможно, спецслужбы полагают, что «слишком свободная» атмосфера негативно повлияет на настроения членов сборной», — пишет Turkmen.news.

Издание отмечает, что обычно туркменские спортсмены пользуются большей свободой на международных соревнованиях.

Отборочные матчи Кубка Азии-2022 по футзалу проходят с 10 по 12 апреля в Бишкеке. Матч между Кыргызстаном и Туркменистаном состоится вечером 10 апреля. Сборная Туркменистана, как и сборная Кыргызстана, оказалась в группе «А» отборочного турнира Кубка Азии-2022. В этой же группе команды Ирана и Мальдивской Республики.