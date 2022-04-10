В МИД Кыргызстана сообщили, что посол Кыргызстана в Израиле Кубанычбек Омуралиев встретился с замминистра иностранных дел Израиля Иданом Роллом.

На встрече Омуралиев и Ролл договорились о реализации проектов в сфере сельского хозяйства, в частности о внедрении в Кыргызстане систем капельного орошения, а также обсудили возможность предоставления трудовых квот кыргызстанцам в Израиле.

В марте граждан Кыргызстана включили в список иностранцев, которые могут участвовать в государственной программе Великобритании по привлечению людей на сельскохозяйственные работы. Зампред Кабмина Эдиль Байсалов отметил, что программа дает возможность кыргызстанцам не только заработать, но и познакомиться с местной культурой и этикой труда.

Ранее Южная Корея также увеличила трудовые квоты для кыргызстанцев. По словам директора Центра трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда Кубандыка Акматбекова раньше количество квотных мест не достигло 1000. Однако в этом году число увеличилось до 1 800 мест.