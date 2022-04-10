Бишкекчане, живущие в домах на улице Тимирязева и Уметалиева. обратились к мэру Бишкека.

Они против проложения дороги по улице Сыдыкова от ул. Тимирязева до ул. Уметалиева. По словам местных жителей, дорогу собираются проложить через зеленую зону и уже начали вырубку деревьев.

Горожане просят мэрию остановить прокладку дороги и внести этот участок земли в проект озеленения города, они собрали подписи со всех жильцов.

«Очень просим вас помочь сохранить нам зеленую зону. Ведь 0,5 км дороги не решит глобальных проблем города, а нас и наших детей избавит от шума и пыли в наших домах», – говорится в обращении жителей к мэру столицы Эмильбеку Абдыкадырову.

«Клоопу» не удалось связаться с пресс-службой мэрии.

За последние 60 лет площадь зеленых насаждений в Бишкеке сократилась в 10 раз. На одного горожанина приходится всего около 3,5 квадратных метров зелени, вместо минимальных 9 и оптимальных 50 квадратных метров, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). И этот разрыв продолжает увеличиваться.

К чему ведет сокращение зеленых территорий?

По данным исследования общественного фонда «Инициатива ”Арча”», в 2020 году парки, скверы и бульвары занимали только около 3% территории города. Согласно строительным нормам по планировке и застройке городов и населенных пунктов, удельный вес озелененных территорий в пределах городов должен быть не менее 40%.

Сокращение площади зеленых насаждений и их неравномерное распределение по городу формирует социально-экологическое неравенство — более 60 процентов городских территорий не обеспечены пешей доступностью к паркам и скверам.

Всемирная организация здравоохранения объясняет, что доступ к зеленым территориям необходим, потому что они улучшают социальное взаимодействие, благополучие и здоровье людей, снижают стресс и экологические риски, такие как шум и загрязнение воздуха.

По словам Каличи Умуралиевой, директора «Городских парков», чтобы сохранить оставшиеся зеленые территории, нужно придать им правовой статус: «Если граница парка очерчена, у мэрии есть все правоудостоверяющие документы, то он защищен законом. Тогда ни у кого рука не поднимется на парк, побоятся».

Чтобы придать территории официальный статус парка или сквера, надо подать заявление в Бишкекский горкенеш. «Они придают статус, мэрия выделяет земельный участок под благоустройство, Бишкекглавархитектура дает заключение, а потом уже создается проект сквера, и он защищается», — объясняет Калича Умуралиева.