В 1932 году Кыргызстан посетила швейцарская писательница и путешественница Элла Майяр.

Оригинал материала опубликован на сайте исследовательского проекта Esimde.

«Она ценила природу Кыргызстана, сравнивая ее со своей Швейцарией. Переживала, что новая власть и цивилизация испортят ее», — рассказывает о ее визите исследовательский проект «Эсимде».

Свой визит и восхождение на ледник Сары-Төр путешественница описала в книге «Из Тенир-Тоо в Кызылкумы»:

«После переправы через реку Нарын, я отправилась в Сары-Төр одна. По мере подъема в гору, подъемы становились все круче и круче. Я стою на высоте, а сама вершина в пятнадцати метрах надо мной. Передо мной скала, которая мешает мне добраться до вершины. Гребни этой высокой скалы как большая, неподвижная волна, скрытая среди облаков».

В современном Кыргызстане Сары-Төр, также как и ледники Давыдов и Лысый, входит в концессионную площадь золотоносного месторождения Кумтор.

«К сожалению, ледник, покоренный Эллой Майяр в 1932 году, сейчас превратился в котловину. На леднике Сары-Төр проводились и проводятся разработки, и в настоящее время его состояние плачевно. Покорить вершину сейчас стало невозможным», — пишет проект «Эсимде».

Спуск Эллы Майяр с ледника Сары-Төр в 1932 году.

Изучение ледника Сары-Төр в 1971-1973 гг.