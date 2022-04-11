Министерство здравоохранения сообщило, что с 5 по 11 апреля в Кыргызстане не зарегистрировали ни одного случая смерти среди пациентов с COVID-19.

Всего за все время пандемии, по данным Минздрава, в стране умерли 2 991 человек, у которых ранее выявили коронавирус.

Также по информации Минздрава, за прошедшую неделю в стране зарегистрировали всего два новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии в стране выявили 200 970 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшую неделю с выздоровлением из больниц и стационаров выписали 55 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 196 303 пациента.