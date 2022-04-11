Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила предварительные итоги выборов депутатов в местные кенеши, которые прошли 10 апреля в трёх городах и 13 селах Кыргызстана. Выборы прошли в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях
По данным ЦИК, в списки избирателей на выборах включили 157 958 человек, из них в голосовании приняли участие 52 363 (33%) избирателя.
По предварительным данным, в Кара-Балтинский городской кенеш прошли:
- «Ишеним»;
- «Кучтуу коом — Сильное общество»;
- Социал-Демократы;
- «Ыйман нуру»;
- «Альянс»;
- «Эламан».
В Таш-Кумырский горкенеш предварительно прошли три партии:
- «Жаштар»;
- «Ынтымак»;
- «Ата Журт Кыргызстан».
В горкенеш Токтогула, по предварительным итогам, проходят семь партий:
- «Ата-Журт Кыргызстан»;
- «Тынчтык»;
- «Ынтымак»;
- «Бирге-Вместе»;
- «Мекен ынтымагы»;
- «Ишеним»;
- «Эл Умуту».
Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит до 30 апреля, после рассмотрения всех жалоб и споров.
В выборах в местные кенеши приняли участие 1 318 кандидатов, из них получат мандат 336 человек.
«В трех городских кенешах 93 мандата. В выборах зарегистрированы 827 кандидатов от 13 партий. В 13 айылных кенешах общее количество депутатских мандатов – 243, из них для женщин в округах зарезервировано 96 мандатов. Для участия на выборах депутатов в 13 айылных кенешах зарегистрирован 491 кандидат, из них 160 женщин», – сообщили в ЦИК.