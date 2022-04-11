Центральная избирательная комиссия (ЦИК) озвучила предварительные итоги выборов депутатов в местные кенеши, которые прошли 10 апреля в трёх городах и 13 селах Кыргызстана. Выборы прошли в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Ошской и Чуйской областях

По данным ЦИК, в списки избирателей на выборах включили 157 958 человек, из них в голосовании приняли участие 52 363 (33%) избирателя.

По предварительным данным, в Кара-Балтинский городской кенеш прошли:

«Ишеним»;

«Кучтуу коом — Сильное общество»;

Социал-Демократы;

«Ыйман нуру»;

«Альянс»;

«Эламан».

В Таш-Кумырский горкенеш предварительно прошли три партии:

«Жаштар»;

«Ынтымак»;

«Ата Журт Кыргызстан».

В горкенеш Токтогула, по предварительным итогам, проходят семь партий:

«Ата-Журт Кыргызстан»;

«Тынчтык»;

«Ынтымак»;

«Бирге-Вместе»;

«Мекен ынтымагы»;

«Ишеним»;

«Эл Умуту».

Окончательные итоги голосования ЦИК озвучит до 30 апреля, после рассмотрения всех жалоб и споров.

В выборах в местные кенеши приняли участие 1 318 кандидатов, из них получат мандат 336 человек.

«В трех городских кенешах 93 мандата. В выборах зарегистрированы 827 кандидатов от 13 партий. В 13 айылных кенешах общее количество депутатских мандатов – 243, из них для женщин в округах зарезервировано 96 мандатов. Для участия на выборах депутатов в 13 айылных кенешах зарегистрирован 491 кандидат, из них 160 женщин», – сообщили в ЦИК.