В Бишкеке в новостройке «Ала-Тоо» грузовик ГАЗ-53 на перекрестке насмерть сбил пешехода. Водитель остался на месте аварии и дождался прибытия милиции.



Автонаезд произошел вечером 25 мая. 50-летний мужчина переходил дорогу на перекрестке, где его сбил водовоз ГАЗ-53.

Сбитый мужчина скончался на месте. Водитель грузовика не попытался скрыться и дождался сотрудников патрульной милиции. Экспертиза заключила, что он был трезвом состоянии.

Материалы дела передали следствию. Грузовик поставлен на штрафстоянку.

По данным Управления патрульной милиции, за четыре месяца 2017 года в Бишкеке произошло более 130 ДТП.

Против ужасающей статистики стали выступать пользователи интернета. В фэйсбуке стартовала бессрочная акция «Останови смерть на дорогах!».

Активисты инициировали петицию: они требуют, чтобы власти обеспечили безопасность на дорогах столицы.

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