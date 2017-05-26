За последние несколько дней на юге Кыргызстана прошли сели, вызванные обильными дождями. В результате в нескольких населенных пунктах затопило дома и участки, на трассах потоки смыли автомобили.

Из-за ливневых дождей на юге Кыргызстана прошли многочисленные сели. Погибших или пострадавших нет.

В Баткенской области от стихии пострадало несколько айыльных округов и трасса Ош — Баткен — Исфана. В Актатыре затопило три жилых дома, у многих жителей участки занесены грязью и камнями. Грязекаменная масса накрыла и часть местной дороги.

В Самаркандеке сель затопил три дома и автомобиль. Повреждена линия электропередач — один из столбов накренился.

На 282 километре трассы Ош — Баткен — Исфана смыло три автомобиля. Они пришли в полную непригодность.

В Джалал-Абадской области в селе Ак-Жар селем были снесены четыре моста, три из них МЧС уже восстановило.

В Ошской области из-за дождей опасно повысился уровень реки Камырсуу. Река чуть не смыла шесть домов сел Камырсуу и Арал, но МЧС успело изменить ее русло.

Сейчас на месте происшествий работают региональные подразделения ведомства и местные власти.

«Уже там будет решаться, сколько сил и средств выделят на восстановительные и очистительные работы», — сказали в пресс-службе ведомства.

Пресс-секретарь МЧС Эльмира Шерипова в интервью Kloop.kg объяснила, что ведомство уведомляло местные власти об угрозе селевых потоков.

«Сели можно предупредить. МЧС указывает конкретные даты, и органы местного самоуправления должны быть готовы, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Обычно это происходит из-за переполнения ирригационных систем, их не чистят», — рассказала пресс-секретарь.

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