Священный месяц Рамазан в этом году начнется ночью 27 мая в 03:16 часов. Духовное управление мусульман Кыргызстана уже установило размер обязательной милостыни неимущим.
Как сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана, мусульманский пост в 2017 году начнется 27 мая и закончится 25 июня. Период поста в каждом году меняется и определяется по фазам луны.
«25 мая было пасмурно, и мы не увидели Луну. Поэтому 27 мая, суббота, объявляется первым днем поста», — говорится в сообщении.
Пресс-секретарь Духовного управления мусульман заявил, что установлен размер фитр-садака (обязательной милостыни неимущим во время поста):
- цена 1 кг 600 г пшеницы — 30 сомов;
- цена 1 кг 600 г изюма — 368 сомов;
- 1 кг 600 г муки — 35 сомов;
- 1 кг 600 г ячменя — 48 сомов;
- 1 кг 600 г хурмы — 380 сомов.
Мусульмане, в зависимости от возможностей, могут выбрать один из этих вариантов.
Собранные деньги в течение месяца раздадут всем нуждающимся. Для этого будет создана специальная комиссия.
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Фото: «Настоящее Время».