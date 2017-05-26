Власти Казахстана решили изъять из продажи сок «Фруктовый сад» производителя «Лебедянский» после того, как в России его употребление привело к химическим ожогам. Изъятая продукция будет передана на лабораторную экспертизу.

В Алмате и Астане проверяют наличие сока «Фруктовый сад» со вкусом «яблоко-персик» производителя «Лебедянский» на рынке.

«Это было сделано для предотвращения употребления, возможно, опасной продукции», — сказала глава управления контроля за техрегламентом Айгерим Садубаева.

Случаи химического ожога были зафиксированы в российском городе Ставрополе, после чего Роспотребнадзор приостановил реализацию сока по всей стране. Проводятся лабораторные исследования для установления причин ожога.

Представители компании-производителя заявили, что пока нет никаких доказательств того, что причиной отравления стал именно их продукт.

«На данный момент у нас нет никаких подтверждений того, что речь идет именно о нашем продукте. Это может быть продукт, похожий на наш. У нас действует очень строгий контроль качества и безопасности пищевых продуктов», — сказали в компании.

В Казахстане случаев отравления не выявлено, как и в Кыргызстане.

В Кыргызстане в отделе надзора и безопасности питания и профилактики неинфекционных заболеваний Минздрава сказали, что никаких мер по изъятию сока не принято.

«Наш специалист заболел и будет только в понедельник», — сказали Kloop.kg в ведомстве.

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