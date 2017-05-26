Бывший депутат Жогорку Кенеша Ахматбек Келдибеков заявил, что будет баллотироваться в президенты Кыргызстана. Он стал седьмым кыргызским политиком, объявившем о намерении участвовать в выборах.

О том, что Келдибеков намерен баллотироваться в президенты, впервые заговорили в декабре 2016 года, но официально он заявил об этом только в конце мая на встрече с жителями Алайского района Ошской области.

Ахматбек Келдибеков входит в политический альянс с экс-главой МЧС Камчибеком Ташиевым и бывшим спикером парламента Адаханом Мадумаровым.

Келдибеков стал седьмым кыргызским политиком, объявившем о намерении баллотироваться в президенты.

Президентская партия СДПК выдвинула кандидатуру действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова. Также есть версия, что у СДПК есть еще один кандидат на пост главы государства — спикер парламента Чыныбай Турсунбеков.

Баллотируются два экс-премьер-министра — Темир Сариев и Омурбек Бабанов. Еще два политика, заявивших о своей кандидатуре, находятся под арестом — это оппозиционеры Омурбек Текебаев и Садыр Жапаров. Лидер партии «Онугуу-прогресс» Бакыт Торобаев тоже намерен побороться на выборах президента.

Дата проведения президентских выборов до сих пор не назначена. Парламент в двух чтениях принял законопроект, который переносит выборы президента с 19 ноября на 15 октября 2017 года.

Уголовное дело против Келдибекова

В 2012 году на экс-спикера Келдибекова возбудили уголовное дело по статьям «Коррупция» и «Злоупотребление должностным положением».

В результате судебных разбирательств часть обвинений не была доказана, но по статье «Злоупотребление должностным положение» его признали виновным и оштрафовали на 10 млн сомов.

Сам Ахматбек Келдибеков утверждал, что уголовное дело против него — политическое преследование.

В ноябре 2016 года Келдибеков оплатил штраф в размере 10 млн сомов в пользу государства. Согласно закону, его судимость может быть снята через год после погашения штрафа.

Ахматбек Келдибеков начал свою политическую деятельность в 1993 году в Министерстве экономики и финансов. Был начальником разных управлений, а в 2002 году стал заместителем министра финансов.

Далее Келдибеков возглавлял Социальный фонд, Государственную налоговую службу, два раза избирался депутатом Жогорку Кенеша. В 2010 году был спикером парламента.

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