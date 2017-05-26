Жители улицы Токтоналиева (Душанбинской) и фонд «Городские инициативы» вышли на мирный митинг у мэрии Бишкека. Горожане требовали остановить вырубку деревьев ради расширения дороги.

Несмотря на утренний ливень, горожане собрались у здания мэрии с лозунгами «Не хотим дорогу у нашего порога!», «Как жить, если нечем дышать?», «Жители Душанбинки против вырубки деревьев!».

Они потребовали остановить вырубку деревьев на улице Токтоналиева и провести общественные слушания с участием горожан по проекту реконструкции дорог.

Ради расширения трассы до четырех полос на Токтоналиева должны вырубить более тысячи деревьев и кустарников. Кроме того, для объединения улиц Токтоналиева и Каракульской трасса будет проведена через ботанический сад, где также будут вырублены сотни зеленых насаждений.

«Четырехполосная магистраль будет проходить непосредственно под окнами многоэтажек. Неужели нельзя просто отремонтировать существующую трассу? Почему надо в угоду автомобилистам отравлять жизнь местных жителей?» — возмутились горожане.

Среди людей, вышедших на мирный митинг, были и те, кто проживает в домах на других улицах Бишкека.

«В некоторых случаях после вырубки становится ясно: зеленые насаждения мешали организации парковок, поэтому выбор сделан в пользу водителей. Так было, к примеру, с улицей Киевской», — сказал один из активистов.

Вице-мэр Эркинбек Исаков сообщил, что ни одного документа по сносу деревьев по улице Токтоналиева подписано не было.

По его словам, в первоначальном проекте расширения дороги многие деревья действительно подлежали уничтожению, но сейчас «Бишкекглавархитектура» корректирует проект для максимально возможного сохранения деревьев. Также вице-мэр пообещал, что горожане будут привлечены к разработке проекта реконструкции дороги.

«Любой проект предусматривает соответствующее озеленение. На планируемом участке по Токтоналиева будет посажено более 1,7 тысяч деревьев», — сказал он.

Исаков также отметил, что мэрия объявила тендер на закупку нескольких тысяч саженцев и кустарников на сумму более 51 млн сомов.

За последние полгода в Бишкеке вырубили уже 800 деревьев, планируется ликвидация еще около семи тысяч зеленых насаждений. Муниципалитет уничтожает «легкие» города ради расширения дорог и строительства парковок.

Это уже второй митинг жителей улицы Токтоналиева и фонда «Городские инициативы». Ранее они спасли от демонтажа парк-сквер «Слоники».

По теме: