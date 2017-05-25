«Город зеленого цвета»: Как вырубают деревья в Бишкеке

Всего за пару дней от буйной растительности на улице Киевской в центре Бишкека не осталось и следа — на месте 100 карагачей уже 1 июня будут парковки. Планируется вырубка и на улице Токтоналиева (Душанбинская) в южной части города. Власти намерены расширить улицу до четырех полос, для своей цели они готовы вырубить более тысячи деревьев.

Тем временем в Бишкеке зашкаливает уровень токсичных веществ от выхлопных газов автомобилей. Зеленого фонда столицы не хватает для очищения воздуха. Однако власти собираются вырубить еще как минимум семь тысяч деревьев и увеличить дороги на 49 улицах.