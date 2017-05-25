«Город зеленого цвета»: Как вырубают деревья в Бишкеке

За последние полгода в Бишкеке вырубили уже 800 деревьев, планируется вырубка еще около семи тысяч зеленых насаждений. «Легкие» города вырубают ради расширения дорог и строительства парковок, а горожане выходят на улицы — отстаивать зеленый город.
Всего за пару дней от буйной растительности на улице Киевской в центре Бишкека не осталось и следа — на месте 100 карагачей уже 1 июня будут парковки. Планируется вырубка и на улице Токтоналиева (Душанбинская) в южной части города. Власти намерены расширить улицу до четырех полос, для своей цели они готовы вырубить более тысячи деревьев.
Тем временем в Бишкеке зашкаливает уровень токсичных веществ от выхлопных газов автомобилей. Зеленого фонда столицы не хватает для очищения воздуха. Однако власти собираются вырубить еще как минимум семь тысяч деревьев и увеличить дороги на 49 улицах.
Протестное движение
На прошлой неделе жители домов по улице Токтоналиева вышли на митинг. Они выступали против вырубки 1034 деревьев возле их домов и требовали остановить строительство четырехполосной дороги.
Мэрия Бишкека сообщила, что вопрос вырубки деревьев на улице Токтоналиева все еще открыт. Городские власти выслушали жалобы жильцов и пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить деревья и кусты. Но начальник управления капитального строительства Нурлан Эшенбаев сказал, что деревья и кусты на той части дороги, которая станет проезжей, все же придется вырубить.
Жители улицы Токтоналиева вместе с фондом «Городские инициативы»твердо намерены бороться за деревья — 26 мая они выйдут на мирный митинг к зданию мэрии Бишкека. Ранее фонд и жители улицы также отстояли от сноса маленький парк-сквер «Слоники», правда, к тому времени деревья вокруг парка уже незаконно вырубили. Генпрокуратура завела уголовное дело по факту вырубки.
За зеленые насаждения готовы бороться и жители других улиц. В апреле этого года на пересечении улиц Панфилова и Московской вырубили пять деревьев — два сорокалетних дуба, два карагача и клен. Инициативной группе горожан удалось остановить вырубку остальных деревьев.
Член этой инициативной группы Юрий Андреев сказал, что количество деревьев, вырубленных за последние полгода, можно сравнить с целой Карагачевой рощей. Сейчас размер рощи — 130 гектаров. Она тоже пострадала от вырубки и за время своего существования уменьшилась почти вполовину.
Власти собираются вырубить еще 7 тысяч деревьев и увеличить дороги на 49 улицах.
На улицах Панфилова и Московской специалисты «Зеленстроя» хотели продолжить вырубку деревьев — на их месте также должна была появиться расширенная дорога и парковки.
«Никто из представителей “Бишкекглавархитектуры” и мэрии не поинтересовался у жителей, нужны ли нам парковки взамен зеленых насаждений. Каких-либо актов или проектных документов нам не предоставили. Хорошо, что подоспели депутаты городского кенеша и остановили снос деревьев», — рассказал Юрий Андреев.
По решению депутатов горкенеша, на сегодняшний день работы по расширению трассы и строительства парковок на пересечении этих улиц приостановлены до выяснения обстоятельств.
Инициативная группа горожан готовит обращение к генпрокурору страны о законности действий мэрии, «Зеленстроя» и «Бишкекглавархитектуры». Под обращением подписались 1500 жителей улиц Панфилова, Ворошилова, Карагачевой рощи и Пишпека.
Желая узнать, как горожане относятся к вырубке деревьев, исследователи из SIAR провели опрос среди тысячи жителей столицы.
Опрос показал, что половина опрошенных не удовлетворены озеленением города. Жители уверены, что за последние 10 лет площадь зеленых насаждений в городе сократилась. Причиной тому, по мнению бишкекчан, стало увеличение транспорта и отсутствие надлежащего ухода.
100 процентов опрошенных выступают против увеличения количества парковочных мест за счет зеленых насаждений. Против расширения дорог — 24 процента респондентов.
Деревья сухие и аварийные
«Зеленстрой» планирует вырубить еще около семи тысяч деревьев.
«В 2016 году была образована рабочая комиссия. Был составлен реестр аварийных и сухостойных деревьев. Согласно ему, из 115 тысяч деревьев было выявлено семь тысяч сухих и аварийных. Цифра большая, и она связана с тем, что массовые посадки у нас проводились в 50-60-х годах. Есть уже деревья, которые вызывают угрозу для жизни людей», — говорит главный агроном «Зеленстроя» Эльнура Джолдошева.
Джолдошева сообщила, что все деревья после сноса идут на лесосклад «Зеленстроя». На сегодняшний день на складе находится более тысячи кубометров древесины, которая идет на продажу.
Экологи не согласны с тем, что семь тысяч деревьев аварийны, и говорят о том, что средний возраст, к примеру тополя, составляет 200 лет. Продолжительность жизни карагача (вяза) — 120 лет.
Глава ОФ «Экодемия» Айжан Чыныбаева предлагает проводить онлайн-трансляции с мест вырубки деревьев. Это, по ее мнению, позволит избежать всяческих махинаций.
«Волонтеры готовы приходить и контролировать снос зеленых насаждений», — сказала она.
Экологи отмечают, что если вырубку деревьев можно остановить, то медленную смерть деревьев, когда дерево закатывается в асфальт, практически невозможно. Чаще всего таким методом пользуется бизнес-сообщество ради парковок.
В городском кенеше Kloop сообщили, что вскоре создадут комиссию по вырубленным деревьям. В нее войдут депутаты местного кенеша, представители «Бишкекглавархитектуры», «Зеленстроя» и экологи.
Небезопасный город
Исполнительный директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин считает, что Бишкек стал городом автомобилей, и качество воздуха заметно ухудшилось. Он говорит, что город становится небезопасным для жителей.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой патофизиологии КГМА Рустам Тухватшин несколько лет назад провел совместно с казахскими учеными исследование по загрязнению воздуха в Бишкеке.
«Мы провели замеры, и оказалось, что Бишкек очень сильно загрязнен, в частности формальдегидом — одним из самых токсичных и канцерогенных веществ. Были дни, когда его концентрация в отдельных точках города повышалась в десятки раз», — отметил доктор медицины.
Исследования также показали, что концентрация формальдегида максимальна на пересечении проспектов Чуй и Мира.
«Чтобы выяснить, как это отражается на здоровье людей, мы провели исследование новорожденных детей, матери которых проживали в этом районе, и детей, родившихся в спальных районах, в 6-м микрорайоне, например. Пришли к поразительным выводам. Оказалось, что почти 100% детей, матери которых проживали в центре, родились с пороками сердца, при этом с детьми из южных микрорайонов все было в порядке», — рассказал Рустам Тухватшин.
Вырубая многолетние карагачи и дубы, город засаживают красивыми декоративными растениями, но они не улучшают качество воздуха. Оставшийся зеленый фонд столицы не в состоянии очистить воздух от вредных примесей.
«Важно понимать, что Бишкек находится в зоне предгорных степей и полупустынь, у нас сухой воздух. Нам не следует смотреть в этом вопросе на опыт Европы. Для нашего города необходимы большие деревья с сомкнутыми кронами. Они нужны не только для того, чтобы создавать тень. В первую очередь, такие деревья позволяют увлажнить в городе воздух, вследствие чего мы станем меньше дышать пылью. Примагистральные зеленые полосы из карагачей, тополей, лип и берез снижают уровень загрязненности воздуха на 30%. Также сосны снижают бактериальную нагрузку в городе», — рассказал Ветошкин.
Дмитрий Ветошкин и его Общественный фонд «Инициатива Арча» создали петицию против вырубки деревьев в Бишкеке.
Почти 100% детей, матери которых проживали в центре, родились с пороками сердца
Сначала вырубить — потом высадить
В мэрии уже определили список улиц, где проведут сносы зеленых насаждений.
Архитектор и ландшафтный градостроитель Наталья Курлык рассказала, что в 50-60-x годах на одного жителя столицы приходилось 32 квадратных метра зеленых насаждений. На сегодняшний день на одного жителя приходится всего 3,5 квадратных метра. Это в шесть раз меньше нормы — 21 квадрата.
В проекте детальной планировки центральных частей города Бишкек говорится, что убыль зеленых насаждений общего пользования с 2004 по 2015 год составила почти 16 га — в основном под жилищное строительство.
Сейчас в «Бишкекглавархитектуре» представили проект детальной планировки центральных территорий столицы.
«Он проходит слушание в городском кенеше. Основной упор в проекте сделан на организацию зеленых насаждений на набережных вдоль рек Ала-Арчи и Аламедин и вдоль восточного Большого Чуйского канала», — рассказала Наталья Курлык, одна из разработчиков проекта.
Проектом также предлагается вернуть бывший сквер у театра «Иссык-Куль», восстановить парк «Аламедин». Новая высадка зеленых насаждений составит 185 гектаров. К 2025 году, согласно проекту, на одного жителя столицы должно быть в среднем 10 квадратных метров зеленых насаждений.
Муниципальное предприятие «Зеленстрой» объявило конкурс на закупку саженцев деревьев и кустарников на сумму в 51 млн 350 тысяч сомов. Мэрия планирует приобрести саженцы березы, акации, липы, клена, платана и других растений. В списке значатся 600 саженцев липы мелколистной, на закупку которых запланировано 6 млн 600 тысяч сомов. Один саженец липы обойдется в 11 тысяч сомов, хотя в питомниках средняя цена саженца — 1200 сомов.
Если вы столкнулись с незаконной вырубкой деревьев в вашем районе, свяжитесь с инициативной группой горожан по номеру 0555 20 44 44.
Один саженец липы обойдется в 11 тысяч сомов, хотя в питомниках средняя цена саженца — 1200 сомов
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