Ученица бишкекской школы №61 заявила в милицию на своего преподавателя. Школьница утверждает, что он ее «трогал», но учитель опровергает обвинения.

Ученица восьмого класса бишкекской школы №61 написала заявление о попытке сексуального домогательства в Первомайское РОВД 24 мая 2017 года.

Она утверждает, что учитель географии трогал ее, когда вызвал к доске.

В пресс-службе ГУВД сообщают, что учитель опровергает обвинения и заявляет, что лишь задел ученицу.

«Учитель говорит, что вел урок, расспрашивал учеников по предмету. По его словам, он, возможно, случайно задел ее, а ей показалось, что он домогался. Учитель отрицает, что приставал к ней, и говорит, что таких действий не совершал», — сообщает ГУВД.

Сейчас милиция и столичное управление образования ведут расследование. В школе отказались комментировать эту ситуацию.

«Мы крайне расстроены подобным. Вчера в 11.00 был урок в первой смене, учитель географии выставлял оценки. А в 15.30 пришла родительница со следователем. Директор школы характеризует учителя как опытного педагога, он давно там работает. Директор сам узнал о ситуации, когда пришел следователь. Будем выяснять», — говорит начальница управления образования Сауле Мейрманова.

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