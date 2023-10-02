В соцсетях 2 октября распространилось видео, где показно, что милиция города Ош не приняла заявление 17-летней девочки, которая заявила о домогательствах со стороны таксиста.

На видео девочка-подросток сидит и плачет у здания ГУВД Оша. Она жаловалась на игнорирование со сотрудников милиции.

«Я села в такси, меня отвезли домой. Он сказал мне, что даст 5-6 тысяч сомов и начал целовать мою шею. Я не стала говорить [милиции], что таксист обозвал меня проституткой. Я сказала, что таксист украл мой телефон, но они нашли его в моем кармане и выпроводили меня за дверь. У таксиста не было права так со мной обращаться. Я ведь не могу сказать [милиции], что вот таксист со мной такое сделал», — рассказала пострадавшая.

Автор видео утверждал, что милиция не принимала девочку и попытался войти в здание. Но сотрудники не открыли дверь.

Что сказали в милиции?

В ГУВД Оша подтвердили, что девочка на видео в ночь на 2 октября обратилась в милицию. В ведомстве отметили, что ее заявление зарегистрировали в электронном журнале учета информации.

«Жительница Джалал-Абадской области, не имевшая постоянного места жительства в Оше, заявила, что таксист отобрал у нее телефон и пожаловалась на сексуальные домогательства. Оперативно-следственная группа привезла таксиста и свидетеля, допросила их. В ходе следствия выяснилось, что девочке были нужны деньги, а ее телефон оказался в ее сумке», — говорится в сообщении.

В милиции добавили, что пострадавшая «уже обращалась несколько раз в милицию, заявляя на разных людей, чтобы в отношении них приняли соответствующие меры».

«Девочку-подростка несколько раз задерживали в ходе рейда инспекторы по работе с несовершеннолетними ГУВД Оша и передавали в службу соцзащиты», — добавили в милиции.

В ГУВД Оша отметили, что по последнему заявлению девочки «ведется следствие, информация подростка и свидетелей тщательно проверяется». В милиции подчеркнули, что работу будут вести совместно со службой соцзащиты.

Представитель Ошской городской службы соцзащиты подтвердил «Клоопу», что милиция до этого уже передавала им девочку-подростка и ее поместили в детский дом «Лотос». Специалисты добавили, что они проверяют информацию, когда девочка смогла покинуть детский дом и обещали дать комментарий позже.