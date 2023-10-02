Сотрудники милиции задержали директора строительной компании «Эмаком» с инициалами А.З. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района Бишкека.

В милиции рассказали, что 27 сентября в УВД Октябрьского района обратилась гражданка А.Г. с просьбой принять меры в отношении А.З. Она заявила, что мужчина 11 августа 2020 года «вошел в ее доверие и обманным путем, под предлогом предоставить двухкомнатную квартиру в строящемся объекте по улице Юлиуса Фучика, завладел 1,9 млн сомов и скрылся».

По этому факту милиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

«В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий оперативниками УВД Октябрьского района, был установлен и задержан гражданин А.З., 1991 года рождения. Октябрьским райсудом Бишкека в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца», — говорится в сообщении.



В милиции сообщили, что установили причастность задержанного в совершении аналогичных преступлений, где общая сумма ущерба составляет 27,9 млн сомов.

Граждан, пострадавших действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией просят связаться с милицией, позвонив по номерам: 0505106 565, 0500030200, 0701002688 или 102.

Стройкомпанию «Эмаком» основал нынешний депутат Жогорку Кенеша Эмилбек Жусупов. В июле этого года после нескольких скандалов он заявил, что сейчас ни имеет отношения к компании, так как юридически передал ее другим людям.

«В этой ситуации люди, которым я доверился, нарушили права наших граждан: они продавали еще строящиеся дома, тратили деньги и использовали их в своих интересах. Я лично вмешался в рамках закона и обратился в правоохранительные органы за юридической оценкой. В настоящее время возбуждено уголовное дело и я потребовал принятия всех законных мер», — написал он на своей странице в Instagram 15 июля.

В июле дольщики «Эмаком» пожаловались на то, что уже на протяжении двух лет не могут получить квартиры, за которые они заплатили. Они заявляли, что от действий стройкомпании пострадали более тысячи человек.



В сентябре этот вопрос поднял на заседании парламента поднял и депутат Дастан Бекешев. Он тогда сказал, что этим делом должен заняться ГКНБ.

Авторка: Фатима Нургазы кызы.