Глава Верховного суда Замирбек Базарбеков потребовал уволить судью Сокулуского райсуда Чуйской области, который отпустил под пробацию мужчину, подозреваемого в истязании бывшей супруги в селе Селекционное. Речь идет не о деле об истязании, а о деле об изнасиловании.



В январе 2023 года мужчину задержали по обвинению в изнасиловании бывшей супруги. По этому делу Сокулукский райсуд Чуйской области приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но применил пробационный надзор в его отношении, отпустив на свободу. Отмечалось, что суд принял во внимание то, что у «обвиняемого на попечении находится пожилая мать с инвалидностью по зрению, которая нуждается в уходе, и двое детей». Однако 27 сентября Чуйский областной суд отменил пробацию и приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

По мнению Базарбекова, действия судьи Сокулукского райсуда были неправильными. Он сообщил, что в Совет судей направят представление, в котором попросят дать оценку действиям судьи.

«Мы просим принять оперативные меры и дать оценку его действиям. Он должен уйти с должности. Такие кадры не подходят судебной системе. Общество и государство тоже такое не приемлет», — сказал он в интервью «Кабару».

Чуйский областной суд вынес новое решение по делу об изнасиловании уже после того, как мужчина истязал бывшую супругу.

Истязание женщины в селе Селекционное

20 сентября в милиции сообщили о задержании 39-летнего мужчины по подозрению в том, что он отрезал нос и уши своей бывшей супруге, а также изрезал ей лицо. Врачи боролись за жизнь женщины около восьми часов — сейчас она в больнице. По словам родственницы пострадавшей Дианы Елькен, женщине предстоит еще несколько сложных операций, а «уши и нос, уже не будут как раньше».

Это случай вызвал критику в адрес милиции и судей. Известно, что пострадавшая ранее обращалась в правоохранительные органы с заявлением на бывшего мужа по факту двух изнасилований.

В ГУВД Чуйской области сообщили, в первый раз женщина якобы написала встречное заявление и поэтому суд прекратил разбирательство. Однако двоюродная сестра пострадавшей опровергает это.

Во второй раз суд отпустил обвиняемого под пробацию. В Верховном суде сообщили, что действиям судьи будет дана соответствующая оценка.

В МВД в свою очередь сообщили, что глава ведомства Улан Ниязбаев взял под личный контроль это дело, чтобы «гарантировать объективное и всестороннее расследование уголовного дела».

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