Денежные компенсации от Государственной страховой компании получили 25 жителей, ранее оформившие страховые полисы на свои дома. В мае 2017 года из-за серии землетрясений в Чон-Алае более трех тысяч человек остались без крова.

Получившие компенсации жители заранее застраховали свои дома от пожара и стихийных бедствий, поэтому Госстрах выплатил им более 4 млн сомов.

Страховой полис на дом стоит от 600 до 1200 сомов в год, при этом Госстрах обязан выплатить при страховом случае до 500 000 сомов за дом в сельской местности и до одного миллиона сомов за городской дом.

Но у большинства жителей Чон-Алая — а от землетрясений без дома осталось более трех тысяч человек — имущество не застраховано. По этой причине в мае был уволен глава Госстраха Бакыт Джумашев.

Ранее президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выделил пострадавшим три миллиона сомов, но неизвестно, будет ли государство выделять людям, оставшимся без дома, какие-либо дополнительные компенсации.

От землетрясения в Чон-Алае пострадали жители пяти сел: Карамык, Шибе, Жекенди, Чулук и Кара-Тейит.

Люди вынуждены жить в палатках, в аварийное состояние пришли более 500 домов и больница. В селах поставлены палаточные школы.