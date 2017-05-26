Президент должен выглядеть молодо и не ниже своих коллег на фотографиях, где не должно быть отвлекающих элементов. Поэтому главное государственное информационное агентство Узбекистана годами ретуширует и видоизменяет фотографии лидеров страны.

Оригинал материала опубликован на сайте проекта «Настоящее Время».

Агентство УзА, главный ресурс официальных новостей для ограниченных самоцензурой узбекских СМИ, опубликовало фотографии из поездки президента Шавката Мирзиёева в Саудовскую Аравию, где он встретился с лидерами нескольких стран.

На одной из этих фотографий глава Узбекистана пожимает руку президенту США Дональду Трампу. Это их первая официальная встреча. Справа — фото, опубликованное на сайте УзА, слева — его оригинал.

На другой 59-летний Мирзиёев идет рядом с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазиз аль-Саудом. Справа — вариант УзА, слева — оригинал.

Обе отретушированные фотографии перепечатаны на нескольких узбекских СМИ и сайте президента страны. Примечательно, что Шавкат Мерзиеёв первым разместил оригиналы фотографии у себя в «Фэйсбуке», где они до сих пор и находятся.

«Это давняя традиция, оставшаяся еще со времен Советского Союза. Государственные СМИ и информагентства считают своим долгом показать президента в лучшем свете, без “лишних” элементов. Обычная пропаганда, лишенная журналистской этики», — объясняет любовь госСМИ к ретушированию фотографий директор узбекской службы «Радио Свобода» Алишер Сыддык.

Молодой Ислам Каримов

Первый президент Узбекистана в официальных медиа тоже всегда выглядел моложе своих лет. Изменение фотографий Ислама Каримова было особенно заметным в последние годы его «правления»: почти все официальные снимки подвергались ретуши.

Самым «безобидным» видом ретуширования фотографий Каримова считалось удаление старческих пигментных пятен и морщин с лица, шеи и рук.

Вот яркий пример. Фото слева — так на самом деле выглядел узбекский президент 10 декабря 2014 года, когда принимал российскую делегацию в Ташкенте (автор Михаил Метцель, ТАСС). Справа — официальное фото Каримова с парламентских выборов в Узбекистане 21 декабря того же года.

Еще один пример. Вот одна и та же фотография. Слева — оригинал, Ислам Каримов во время своей последней встречи с президентом России Владимиром Путиным в Ташкенте 23 июня 2016 года (автор Михаил Климентьев, ТАСС). Справа — вариант, опубликованный в УзА и распространенный среди узбекских СМИ.

«Государственные информагентства в Узбекистане показывают необъективную картину. Это привычное дело для них. Журналист делает это текстом, фотокор — своими иллюстрациями. Для них правда — не первостепенный фактор», — говорит Сыддык.

Высокий Ислам Каримов

В декабре 2012 года в столице Туркменистана Ашхабаде прошло заседание совета глав государств СНГ. Официальная фотография со встречи президентов, опубликованная на сайте УзА, вызвала немало вопросов.

На ней Ислам Каримов (второй справа), рост которого был равен примерно 170-172 сантиметрам, был почти одного роста с Виктором Януковичем (крайний справа, рост примерно 190-193 см) и Эмомали Рахмоном (третий справа, 180-183 см).

А вот неотретушированная фотография с той же встречи, опубликованная на сайте пресс-службы президента Таджикистана:

Это не единственный случай, когда УзА «уравнивала» президента Ислама Каримова с его коллегами. В 2016 году узбекская служба «Радио Свобода» обратила внимание, что на общей фотографии президентов ШОС председателя КНР Си Цзиньпина (рост примерно 180 см) «укоротили» до роста Каримова и Путина, которые стояли рядом с ним. Других президентов оставили без изменений.

«Рост, возраст — все это не имеет значения для тех, кто занимается пропагандой. Их работа (так они думают) — улучшить имидж президента. Они почему-то считают, что президента обязательно нужно показать высоким. Это абсурд», — говорит директор узбекской службы Радио Свобода Алишер Сыддык.

Свобода слова

Узбекистан входит в число государств, где свобода слова и самовыражения жестко ограничена. Хотя в 2002 году власти официально отменили цензуру, они одновременно ужесточили ответственность журналистов, редакторов и владельцев СМИ. В итоге из-за постоянных гонений на оппозиционеров и журналистов место цензуры заняла самоцензура, которая резко усилилась после Андижанских событий 2005 года.

Ислам Каримов, руководивший страной более четверти века, умер в сентябре 2016 года. Но с приходом на его место бывшего премьер-министра Шавката Мизиёева ситуация со свободой слова в стране пока не изменилась.