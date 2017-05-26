Белая «Хонда-Фит» проезжала по тротуару на проспекте Чуй на востоке Бишкека и перевернула коляску с маленьким ребенком. Водитель уехал с места происшествия, позднее он был найден благодаря видео, которое снимала мать ребенка.
Инцидент произошел 24 мая, когда мать с маленькой дочерью гуляла на проспекте Чуй в районе ТЭЦ и стала свидетелем того, как автомобилисты объезжали пробку по тротуару. Из-за машин для пешеходов на аллее почти не оставалось места, и девушка решила снять на видео нарушителей.
Нарушители не обращали на девушку внимания и проезжали мимо, а белая «Хонда-Фит» с номером B 0696 AP перевернула коляску и скрылась.
На место происшествия выехали патрульная милиция и скорая помощь. Мать с ребенком находятся в больнице, на водителя написано заявление в милицию.
Видео, на котором запечатлены все нарушители, в том числе факт наезда на коляску, было опубликовано общественным активистом Айбеком Баратовым 25 мая и сразу вызвало резонанс.
Водитель «Хонды-Фит» 1974 был найден, составлен административный протокол по нарушению правил дорожного движения и выписан штраф в размере тысячи сомов.
Материалы факту автонаезда на коляску переданы в следственное управление ГУВД города Бишкек, автомобиль направлен на штраф-стоянку, водителя допрашивают. Остальных нарушителей, запечатленных на видео, также разыскивают.
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