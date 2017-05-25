Бишкекский городской суд удовлетворил иск бывшей сотрудницы мэрии Сейиль Маданбековой, считающей, что ее незаконно уволили из-за религиозного одеяния. Столичная мэрия отрицает обвинения и утверждает, что Маданбекову уволили за плохую работу.

Иск Сейиль Маданбековой удовлетворил Бишкекский городской суд. Ранее аналогичное решение принял и Ленинский районный суд, однако мэрия не согласна с их решениями.

Сейиль Маданбекову уволили в ноябре 2016 года после прихода нового руководителя аппарата.

По ее словам, новый руководитель Мелис Жунушалиев несколько раз беседовал с ней по поводу того, что она ходит в мусульманской одежде, и просил ее уволиться по собственному желанию, пообещав в противном случае уволить по статье.

«Я семь лет проработала госслужащей, и работала я хорошо. Ни одного выговора не получала. Но пришел новый руководитель аппарата, и ему не понравился мой платок, хотя ему скорее была нужна моя должность», — сказала она.

Уволенная женщина работала в отделе международного сотрудничества мэрии. Она требует восстановить ее в должности.

Мэрия Бишкека опровергает эту версию. По словам сотрудников мэрии, Сейиль Маданбекова была уволена после нескольких выговоров.

Фото: «Азия-Плюс».