Компания «Северэлектро» сообщила, что 26 мая отключит электричество патрульно-постовой службе ГУВД за долги в размере 715 тысяч сомов.

Энергокомпания «Северэлектро» заявила, что только за последние четыре месяца милиция использовала электроэнергию на сумму в 505 тысяч сомов, а заплатила за нее всего 62 тысячи сомов.

Общая задолженность службы составляет 715 тысяч сомов.

«Электроснабжение патрульно-постовой службы осуществляется от трансформаторной подстанции №1576, находящейся на балансе абонента. К слову, от этой же подстанции запитан и светофор на участке Васильевского тракта/ул.Фучика. Отключение электроснабжения службы приведёт и к отключению светофора», — говорится в сообщении.

В энергокомпании сказали, что если 26 мая не будет погашена задолженность, то патрульно-постовой службе отключат свет.

В пресс-службе ГУВД подтвердили, что задолжали за свет.

«Сейчас мы только устанавливаем причины такой большой задолженности. Мы сможем дать подробную информацию только после того, как все выяснится», — сообщили в пресс-службе.