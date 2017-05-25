Муниципальное предприятие «Зеленстрой» объявило конкурс на покупку саженцев деревьев и кустарников на сумму в 51 млн 350 тысяч сомов.



Мэрия планирует приобрести саженцы деревьев и кустарников: березы, акации, липы, клена, платана и других.

По данным издания 24.kg, в списке значатся 600 саженцев липы мелколистной, на закупку которых запланировано 6 млн 600 тысяч сомов. Один саженец липы обойдется в 11 тысяч сомов.

Всего на покупку более 11 тысяч саженцев зеленых насаждений планируется потратить 51 млн 350 тысяч сомов.

Сейчас городские власти ведут вырубку деревьев и кустарников для реконструкции дорог в Бишкеке.

В марте 2017 года мэрия вырубила около 100 деревьев в центре города. Специалисты мэрии посчитали деревья «аварийными».

В мае 2017 года из-за расширения улицы Токтоналиева мэрия собиралась вырубить более 1000 деревьев. После возмущения местных жителей власти пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить зеленые насаждения. Однако, по их словам, деревья, мешающие расширению трассы, все равно будут вырублены.

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