Журналисты «Акчабара» выяснили, чем владеет депутат Бишкекского горкенеша Темирлан Токобеков, который 23 мая приехал в Управление патрульной милиции на день открытых дверей на полностью тонированном «Мерседесе», чтобы рассказать школьникам о ПДД.

Оригинал материала опубликован на сайте «Акчабар».

Поведение молодого нардепа столичного горкенеша вызвало шквал критики в социальных сетях. «Акчабар» выяснил, каким бизнесом владеет Токобеков и какие активы совсем недавно потерял.

Разработка месторождений

Согласно базе данных Министерства юстиции, Токобеков является единственным владельцем и директором ОсОО «Сапат Кен Сервис». Основной вид деятельности компании — добыча и обогащение руд цветных металлов.

Несмотря на то, что предприятие ведет бизнес в сфере промышленности, его офис расположен в обычной квартире многоэтажного дома по адресу: г. Бишкек, пр. Эркиндик, 35. До недавнего времени ОсОО владело лицензией на право разработки месторождения гипса Кувайское в Ноокатском районе Ошской области.

Однако 10 февраля 2017 года лицензионная комиссия Госкомитета энергетики, промышленности и недропользования аннулировала «Сапат Кен Сервис» эту лицензию. Причина — компания не устранила нарушения, которые ранее допустила в своей работе. О каких конкретно нарушениях идет речь, информации нет.

Других активов в горнодобывающем секторе у фирмы депутата в настоящий момент нет.

При этом в прошлом году «Сапат Кен Сервис» участвовала в аукционе на право получения лицензии на проведение геологоразведочных работ на месторождении Чаарташ. Стартовая цена лицензии составляла 10 тысяч долларов. Прогнозные запасы золота на месторождении довольно большие — 20,4 тонн.

Налогов меньше, чем от ларька

Коммерческая деятельность 23-летнего депутата бесполезна для государства, поскольку от его бизнеса никаких значимых поступлений в бюджет нет. По данным Центрального казначейства Министерства финансов, за 2016-2017 годы от ОсОО «Сапат Кен Сервис» в бюджет поступило всего лишь 613 сомов в виде налогов и обязательных платежей. Компания дважды оплатила налог на мусор по 100 сомов и один раз — 413 сомов за перерегистрацию документов.

Продажа новой квартиры

То ли из-за проблем с бизнесом, то ли по другим причинам, но в конце 2016 — начале 2017 Токобеков продавал двухкомнатную квартиру в новом элитном жилом доме в столичном микрорайоне «Джал». Просил он за эту квартиру 39,6 тысяч долларов.

В объявлении сказано, что квартира располагается в кирпичном доме, имеет индивидуальный проект, а также утеплена 10-сантиметровым базальтом. Сам дом уже подключен к центральному отоплению, газо- и электроснабжению.

«Квартира продается под самоотделку. Пластиковые окна, бронированная дверь, полностью утепленная квартира (в кирпичном доме холодно не бывает). Площадь 72 квадратных метра, можно сделать трехкомнатную. Солнечная сторона», — отмечено в объявлении.

Токобеков также указал, что дом строила строительная фирма «Асман-Тирек», которая продает квартиры по 650 долларов за «квадрат», а он продаст за 550. Реальному клиенту народный избранник обещал уступить в цене и подчеркивал, что посредников нет.

Чья машина

Спустя некоторое время после публикации видео с игнорированием правил ПДД депутат в комментарии «Занозы» заявил о том, что пользовался машиной временно, и она принадлежит другому человеку. Однако, судя по «Инстаграму» Токобекова, этот автомобиль он брал на время у владелицы Бэлы Ньютон не первый раз. Ровно год назад слуга народа выкладывал в соцсеть свое фото рядом с этой машиной.

Кстати, в ночь с 23 на 24 мая молодой депутат сделал свой профиль в социальной сети закрытым. В редакции «Акчабара» есть скриншоты аккаунта Токобекова.

Активист

Токобеков — активный пользователь не только «Инстаграма», но и «Фэйсбука». Там он выкладывает фотографии с разных мероприятий. За последний год нардеп поучаствовал в массовых акциях по случаю празднования Нооруза, годовщины Апрельской революции, Дня защитника Отечества.

В одной из последних публикаций в «Инстаграме» Токобеков рассказывает, что по случаю Дня Победы посетил 47 ветеранов Великой Отечественной войны и вручил каждому из них денежное пособие.

«Посетил 47 ветеранов ВОВ на дому, вручив им единовременное денежное пособие», — написал он в социальной сети и выложил фотографии.

Токобеков стал депутатом Бишкекского городского кенеша на последних выборах, состоявшихся 11 декабря 2016 года. При этом первоначально он был лишь на 40-м месте в списке кандидатов от партии «Республика — Ата-Журт».

Но, как и ожидали многие эксперты, партии, прошедшие в Бишкекский горкенеш, путем «мягкого» рейтинга заменили в своей первой десятке некоторых относительно простых кандидатов относительно богатыми, сообщал «АКИpress».

«Так, в списке партии “Республика — Ата-Журт” из первой дюжины вниз переместились директор Центра реабилитации беспризорных детей, инвалид по зрению, президент общественного фонда… Их места заняли чиновники, живущие на одну заработную плату, и скромные олигархи. Некоторых, конечно, пришлось замаскировать под студентов. Например, Темирлан Токобеков вроде как учится в Дипломатической академии», — писало агентство.

Спустя две недели после выборов в PR-статье о молодых депутатах горкенеша Токобеков рассказал, зачем он пошел в политику и каким хотел бы видеть Бишкек в будущем:

«Я также учился и жил в Малайзии. Знаете, Малайзия — развитая страна, но у нее нет таких ресурсов, как у нас. У нас много ресурсов, и нужно их использовать. Для этого я пришел в БГК, чтобы наши будущие дети гордились нами, чтобы приезжие смотрели достопримечательности Бишкека, чтобы вид у города был соответствующий».

Депутата оштрафовали на 2000 сомов, ему пришлось снять тонировку с передних стекол автомобиля. Сам Токобеков заявил, что стекла затонированы, потому что у него аллергия на солнечный свет.

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