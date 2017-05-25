Представители «Кыргызского общества слепых и глухих» утверждают, что на протяжении 17 лет их руководство непрозрачно распределяет выделенные государством деньги. Руководитель общества называет обвинения «ерундой и популизмом».

Объединение, ссылаясь на письмо Министерства финансов, утверждает, что начиная с 2001 года оно должно было ежегодно получать субсидии в размере более 34 млн сомов.

Часть этих денег должна была уходить на покупку слуховых аппаратов, тростей, говорящих смартфонов. Другая часть выделенных денег — тратиться на создание рабочих мест для инвалидов в учебно-производственных предприятиях.

Однако представители общества утверждают, что никогда не получали ничего из перечисленного.

«Мы хотим и имеем право знать, куда уходят эти немалые средства государства, ведь в течение 17 лет общественным объединением не было создано ни одного нового рабочего места. Однако огромные территории 11 учебно-производственных предприятий общества просто сдаются в аренду частным фирмам и лицам. Как расходуются доходы от аренды, нам неизвестно», — написано в обращении общества парламенту.

Представители общества также утверждают, что жилье, предназначенное для инвалидов, распределяется незаконно. Члены объединения заявляют, что 44 квартиры выдали здоровым и трудоспособным гражданам. Общая стоимость выданных квартир — более 89 млн сомов.

Руководитель общества Марат Ташбаев заявил, что все обвинения в адрес руководства — «популизм и ерунда».

«Деньги Минфина мы не получаем наличными, нам дают послабление на НДС. Допустим, мы производим карандаш за пять сомов, и этот НДС нам покрывает своими средствами государство. Просто люди всего этого не понимают и жалуются», — сказал он.

По словам Ташбаева, руководство может подтвердить это документально, а суды по этому делу они выиграли осенью 2016 года.

«Эти люди просто бессовестные, мы все суды выиграли на законном основании. За государственные деньги мы отчитываемся. То, что люди жалуются, что не получают ту же технику, это все ерунда и популизм», — сказал Ташбаев.