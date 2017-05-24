Бишкекская прокуратура выяснила, что аренда помещений внутри Дворца спорта проводилась незаконно. Общий материальный ущерб государству составил более 3 млн сомов.

По сведениям бишкекской прокуратуры, должностные лица и руководство Дворца спорта незаконно сдавали в аренду помещения комплекса. Помещения внутри комплекса являются государственной собственностью.

Подозреваемые намеренно снижали стоимость аренды и фактического размера сдаваемых помещений. Прокуратура оценила материальный ущерб, нанесенный государству, в 3 млн 226 тысяч сомов.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики».

Дела передали в Финпол для организации расследования. Прокуратура продолжает проверку работы Дворца спорта.

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