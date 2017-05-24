Первомайский районный суд перенес рассмотрение дела оппозиционного депутата Алмамбета Шыкмаматова на неопределенный срок. Стороны защиты и обвинения не смогли определиться с местом проведения заседания.

Адвокаты Шыкмаматова попросили передать материалы дела в Свердловский районный суд, потому что там расположена проходящая по делу компания «Барат Люкс».

Сторона обвинения выступила против передачи документов. Она считает, что судебный процесс должен проходить в Первомайском районном суде, так как здесь находится здание Счетной палаты.

Компания «Барат Люкс» и Счетная палата проходят по уголовному делу против Алмамбета Шыкмаматова по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция».

Суд отказал в удовлетворении просьбы адвокатов Шыкмаматова. Они собираются обжаловать решение суда в Бишкекском городском суде.

В итоге рассмотрение дела Алмамбета Шыкмаматова перенесено на неопределенный срок.

Первое судебное заседание Шыкмаматова также было перенесено из-за отсутствия адвоката оппозиционера Чинары Джакупбековой.

Дело Алмамбета Шыкмаматова

Уголовное дело по статьям «Служебный подлог» и «Коррупция» было заведено против депутата партии «Ата-Мекен» Алмамбета Шыкмаматова 17 февраля 2017 года.

По версии следователей ГКНБ, Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей Счетной палатой в 2011 году, и подстроил победу компании «Барат Люкс».

Следователи также считают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за 14 500 долларов США, хотя, согласно экспертизе, автомобиль стоит около 10 тысяч долларов.

Суд оставил Шыкмаматова под подпиской о невыезде.

Алмамбет Шыкмаматов — один из трех оппозиционных политиков от фракции «Ата Мекен», которые выступают с критикой президента Алмазбека Атамбаева.

Уголовные дела также возбуждены на лидера партии Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

Текебаева обвиняют в том, что он получил взятку в один миллион долларов в 2010 году за предоставление доступа к управлению сотовым оператором «Мегаком» российскому бизнесмену Леониду Маевскому.

Салянову обвиняют в незаконном продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву, который представлял сына свергнутого президента Курманбека Бакиева, Максима.

Текебаева, Шыкмаматова и Салянову спецслужбы также подозревают в заинтересованности при продаже акций сотового оператора «Мегаком».

Такой интерес к оппозиционным политикам у Генпрокуратуры возник после того, как все трое выступили против поправок в Конституцию, предложенных президентом. Референдум прошел 11 декабря, поправки в Конституцию приняли.

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Фото: Даниль Усманов