В Сузакском районе Джалал-Абадской области подросток изнасиловал семилетнего школьника. Милиция не может привлечь насильника к ответственности, потому что ему еще не исполнилось 14 лет.
Управление внутренних дел Джалал-Абадской области сообщило, что подросток завел школьника в заброшенный дом и изнасиловал его. Мальчики учатся в одной школе.
Инцидент произошел 17 мая 2017 года в Сузакском районе. Первоклассник признался об этом родителям 24 мая, только когда у него появились боли.
Сейчас ребенок находится в больнице. Согласно экспертизе, школьника насиловали неоднократно.
«По данному факту назначены экспертизы, в том числе биологическая и судебно-медицинская. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. По итогам будет дана юридическая оценка», — сообщили в милиции.
Ведется следствие. Милиция не может привлечь к ответственности насильника, потому что ему еще не исполнилось 14 лет.
Это не первый случай изнасилования школьников в Сузакском районе. В ноябре 2016 года имама местной мечети приговорили к семи годам лишения свободы за изнасилование девятилетнего ребенка.
Поводом для задержания имама сузакского медресе стало обращение матери пострадавшего — это она заявила, что 58-летний имам сельской мечети насиловал её сына.
По теме:
- Изнасилование ребенка в Сузаке: Имам приговорен к семи годам лишения свободы
- Депутаты «Онугуу-Прогресса» предложили ввести смертную казнь за изнасилование детей
- Ош: Богослов приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 9-летнего