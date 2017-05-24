В Сузакском районе Джалал-Абадской области подросток изнасиловал семилетнего школьника. Милиция не может привлечь насильника к ответственности, потому что ему еще не исполнилось 14 лет.

Управление внутренних дел Джалал-Абадской области сообщило, что подросток завел школьника в заброшенный дом и изнасиловал его. Мальчики учатся в одной школе.

Инцидент произошел 17 мая 2017 года в Сузакском районе. Первоклассник признался об этом родителям 24 мая, только когда у него появились боли.

Сейчас ребенок находится в больнице. Согласно экспертизе, школьника насиловали неоднократно.

«По данному факту назначены экспертизы, в том числе биологическая и судебно-медицинская. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. По итогам будет дана юридическая оценка», — сообщили в милиции.

Ведется следствие. Милиция не может привлечь к ответственности насильника, потому что ему еще не исполнилось 14 лет.

Это не первый случай изнасилования школьников в Сузакском районе. В ноябре 2016 года имама местной мечети приговорили к семи годам лишения свободы за изнасилование девятилетнего ребенка.

Поводом для задержания имама сузакского медресе стало обращение матери пострадавшего — это она заявила, что 58-летний имам сельской мечети насиловал её сына.

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