В церковно-приходской школе «Светоч» в Оше открылся класс военно-патриотической подготовки молодежи. Спецкласс открылся по инициативе пограничников ФСБ.

Директор школы «Светоч» Виктор Реймген сообщил, что в учреждении открылся специализированный класс военно-патриотической подготовки молодежи. По его словам, это не первый подобный случай в Оше и Ошской области.

Класс открыли при содействии и инициативе самой школы и оперативной пограничной группы ФСБ, которая служит в Оше.

«Класс предназначен для того, чтобы привить детям военно-патриотическое воспитание. Для подрастающего поколения будут проводиться уроки допризывной подготовки и другие мероприятия, которые послужат воспитанию в них патриотизма и любви к Кыргызстану, а также сохранения памяти подвига отечественных героев», — объяснил директор в интервью Kloop.kg.

Программа учебных занятий согласована с Министерством образования. «Светоч» является частной церковно-приходской школой. В классе патриотической подготовки также будут вестись и общеобразовательные занятия.

«Общеобразовательные уроки тоже будут, но это спецкласс, и аудиторию мы оформили соответственно. Учиться в нем может любой желающий. Дети также будут получать аттестаты о среднем образовании и поступать в университеты», — добавил Реймген.

Оперативная пограничная служба ФСБ, по сообщению Погранслужбы , находится в Кыргызстане, чтобы делиться опытом по охране границ.

«Иногда в рамках своего мандата они помогают нашим пограничникам. В общем, они дают советы и делятся своим опытом по морально-психологической готовности личного состава, тыловому обеспечению и боеготовности», — объяснила она.

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Фото: «Турмуш».